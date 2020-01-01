باراتيتشي: يوفنتوس يستهدف الفوز بالثلاثية

المدير الرياضي ليوفنتوس يكشف عن الهدف الحقيقي للفريق هذا الموسم

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن الهدف الذي يسعى إليه الفريق هذا الموسم هو تحقيق الثلاثية والتي تعد حلمًا قديمًا.

ويأتي ذلك في يوم سيواجه فيه يوفنتوس سبال في الدوري الإيطالي، وينتظر فيه مواجهة قوية أمام أولمبيك ليون بعد 72 ساعة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

وفي الوقت الذي يقدم فيه يوفنتوس أداء مهتزًا، ولكنه حسابيًا ما زال ينافس على دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس، لذلك فهو يستهدف الفوز بالثلاثية.

وقال فابيو باراتيتشي إن الفوز بالثلاثية هذا الموسم يعد حلمًا بالنسبة للجميع وهو الهدف الذي يريد اللاعبين والمدرب والإدارة تحقيقه.

وأضاف: "النتائج التي يحققها الفريق ليست هي ما يتم انتقاده في عصر ماوريسيو ساري، ولكن الأداء المهتز الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة"

وتابع: "رغم كل شيء ما زلنا نحارب على الجبهات الثلاثة، فنحن الآن في صدارة الدوري الإيطالي، وفي نصف نهائي الكأس، وفي ثمن نهائي دوري الأبطال"

كريستيانو رونالدو يدخل نادي الألفية أمام سبال

يذكر أن يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي في 8 مواسم متتالية، ولكنه ينتظر لقب دوري الأبطال المنتظر منذ 1997 وحتى الآن