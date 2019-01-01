باراتيتشي: غياب رونالدو بالاتفاق مع ساري

رونالدو لا يواجه أتالانتا

تحدث المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي عن غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة أتالانتا بالدوري الإيطالي، وأكد أنه قرار مشترك بين اللاعب والنادي.

مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري استبعد رونالدو من قائمة الفريق التي ستواجه أتالانتا السبت، وعلل الأمر بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

وقال باراتيتشي مع "سكاي": "بين ساري ورونالدو هناك تفاهم كبير، تحدثا معاً وقررا معاً أن يستمر رونالدو في البرنامج التأهيلي والتدريب".

وأكمل: "في الأيام الخمسة عشر أو العشرين الأخيرة لم يتدرب رونالدو باستمرارية".

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رونالدو لعب مع البرتغال مباراتي تصفيات أمم أوروبا أمام ليتوانيا ولوكسمبورج بشكل طبيعي الأسبوع الماضي رغم الحديث عن إصابته.

وتكهنت الصحف بوجود مشاكل بين رونالدو وساري بعدما قام الأخير بتغيير البرتغالي مرتين في آخر لقاءين للبيانكونيري قبل التوقف الدولي.

ويلعب يوفنتوس في ضيافة أتالانتا لحساب الجولة الثالثة عشر من السيري آ.