باتيستوتا يدخل المجال التدريبي

خطوة جديدة للنجم الأرجنتيني

تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير عن عزم النجم الأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا التوجه نحو العمل في المجال التدريبي بعد مشواره الحافل بالملاعب.

باتيجول متواجد حالياً في مدينة فلورنسا التي شهدت تألقه في الملاعب سابقاً مع فيورنتينا، وذلك كجزء من تعافيه من عملية جراحية.

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وبحسب "كوريري" فباتيستوتا قرر التوجه نحو العمل في مجال التدريب، وأولى المهام التي سيتولاها ستكون مع المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي.

وذكرت الصحيفة أن باتيستوتا سينضم للجهاز الفني لبرانديلي كمساعد بالجزء التكتيكي، وإن كان المدرب الإيطالي حالياً بلا عمل منذ إقالته من تدريب جنوى الموسم الماضي.

وتحصل باتيستوتا قبل عدة أشهر على رخصة تدريبية من الدرجة الأولى عبر الاتحاد الأوروبي.