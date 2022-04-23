"باب النجار مخلع" .. طبيب برشلونة يصيب نفسه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن طبيب نادي برشلونة ريكارد برونا قد تعرض للإصابة خلال محاولات إسعاف نجوم النادي الكتالوني ضد ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الطبيب تعرض لإصابة في أوتار يده اليمنى بسبب سرعة تعامله مع إصابات الفريق.

وعانى برشلونة من إصابات عديدة في لقاء سوسييداد، حيث أصيب جوردي ألبا، جيرارد بيكيه ودانييل ألفيش وجافي، بالإضافة إلى إصابة أراوخو.

الصحيفة أكدت أن الطبيب سيكون هو الوحيد الذي سيخضع لعملية جراحية بين كافة عناصر برشلونة الذين تعرضوا للإصابة في تلك المواجهة.

ومن المقرر أن تقام العملية الجراحية الأسبوع المقبل، ليرتاح بعدها الطبيب لفترة قبل أن يباشر مهام عمله مع نجوم النادي الكتالوني.

وكان النادي الكتالوني قد حقق فوزًا هامًا على ريال سوسييداد خارج ملعبه بهدف نظيف في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برونا كان قد جاء خصيصًا للنادي الكتالوني بناءً على طلب تشافي هيرنانديز وطور كثيرًا في الناحية البدنية لنجوم النادي.