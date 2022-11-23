بابتسامة من داخل غرفة العمليات .. الشهراني يطمئن الجماهير بعد إصابته الخطيرة أمام الأرجنتين

الشهراني سقط بصورة مفزعة خلال مواجهة الأرجنتين غارقًا في دمائه

طمأن محمد كنو؛ لاعب وسط المنتخب السعودي، الجماهير على زميله ياسر الشهراني بعد الإصابة الخطيرة، التي تعرض لها أمس الثلاثاء، خلال مواجهة الأرجنتين.

ظهير أيسر الأخضر تعرض لإصابة خطيرة، خلال كرة مشتركة مع زميله الحارس محمد العويس، سقط على إثرها أرضًا غارقًا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

احتاج الشهراني لتدخل جراحي عاجل على إثر هذه الإصابة، إذ عانى من نزيف داخلي وكسر في الأنف والجزء الأيمن من الوجه.

ونشر كنو، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، صورة من مكالمة فيديو له مع الشهراني، ظهر خلالها الأخير مبتسمًا، ومشيرًا بأن أموره جيدة.

وكتب لاعب الوسط على الصورة: "الله يطمنا عليك يا حبيبي ويرجعك لنا بالسلامة يا رب ابتسامتك ذي زادت فرحتي وفرحة الكل يا حبيبنا أنت".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأخضر السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد على ميسي ورفاقه، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.