أخبار برشلونة: مهاجم البلوجرانا خليفة كين، وأزمة قيد اللاعبين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ توتنهام يدرس التعاقد مع مارتين برايثوايت ليكون خليفة هاري كين في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أنّ وست هام أيضًا مهتم باللاعب إلا أنّ الدنماركي يفضل البقاء في

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يواجه أزمة في قيد اللاعبين وبالأخص ممفيس ديباي.

وتمكن البلوجرانا من قيد سيرخيو أجويرو كما أنّ إيمرسون مقيد بالفعل كونه لاعب سابق لريال بيتيس وإيريك جارسيا قد يُقيد في لاعبي الرديف لو ساءت الأمور.

اقترب نادي ليفربول من إتمام التعاقد مع ريناتو سانشيس من صفوف ليل الفرنسي رغم محاولات برشلونة التعاقد معه.

ليل لن يفرط في اللاعب بسهولة ويطلب 40 مليون يورو وبرشلونة يعاني فيما يتعلق بأزماته الاقتصادية وبالتالي ليس قادرًا على منافسة ليفربول على الصفقة.

أفادت صحيفة "الموندو" أنّ برشلونة مدين لليونيل ميسي بمبلغ يصل إلى 39 مليون يورو كبند ولاء للاعب.

وأوضحت أنّ في عقد ميسي يمنح برشلونة اللاعب مبلغ يصل إلى 38,964,977 يورو حال استمر لنهاية عقده، ويجب الحصول عليها في موعد أقصاه 15 يوليو.

ولم توضح الصحيفة إن كان ميسي قد حصل بالفعل على المبلغ أم لا، ولكن البند في عقد البرغوث لا يشترط استمرار الهداف التاريخي لموسم إضافي لضمان حصوله على بند الولاء.

يدرس نادي برشلونة إتمام التعاقد مع مدافع كاستيون، جويليم خايمي، والذي سبق ولعب للرديف حتى 2020.

ويتميز اللاعب بقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر وحتى الجناح.