النادي بين يديك مع إي أيه سبورتس إف سي 26: الكشف عن جود بيلينجهام وجمال موسيالا كنجوم غلاف لعبة إي أيه سبورتس إف سي الأكثر جماهيرية واعتمادًا على آراء مجتمع الهواة

كشفت شركة إلكترونيك آرتس اليوم (ناسداك: EA) عن مواهب الجيل الصاعد جود بيلينجهام وجمال موسيالا كرياضيي الغلاف للعبة إي أيه سبورتس إف سي 26 (EA SPORTS FC™ 26) وإي أيه سبورتس إف سي موبايل EA SPORTS FC Mobile))، بينما كشفت أيضًا عن النظرة الأولى على طريقة اللعب في إي أيه سبورتس إف سي 26، قبل إطلاقها عالميًا في 26 سبتمبر 2025.

شاهد: المقطع الدعائي للكشف عن لعبة إي أيه سبورتس إف سي 26

ينضم بيلينجهام وموسيالا إلى زلاتان إبراهيموفيتش، الذي كُشف النقاب عنه كنجم غلاف إي أيه سبورتس إف سي 26 ألتيميت أديشن (EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition) في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليفتتحوا فصلاً جديداً في مسيرة إي أيه سبورتس إف سي، المدعومة بآراء مجتمع هواة اللعبة. ويعود بيلينجهام إلى غلاف إي أيه سبورتس إف سي، بعد ظهوره الأول العام الماضي، وينضم إليه زميله السابق في فريق الشباب موسيالا، الذي يتألق كأول لاعب من نادي بايرن ميونخ لكرة القدم يظهر على غلاف عالمي للعبة إي أيه سبورتس إف سي.

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fc 26

وقال جود بيلينجهام، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد: "إنه لمن دواعي سروري مشاركة هذه اللحظة مع جمال، فهي تُجسّد مدى التقدم الذي أحرزناه. أتذكر أيام تواجدنا معًا في غرفة واحدة ضمن منتخب إنجلترا للشباب، وكنا نلعب هذه اللعبة الإلكترونية طوال الوقت. في موطني، الجميع يعرف هذه اللعبة، والجميع يلعبها ويتحدث عنها كثيرًا. أنا ممتن لفرصة الظهور على الغلاف مرة أخرى."

وقال نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا: "عندما علمتُ أنني سأكون على غلاف لعبة إف سي، كان شعورًا لا يُوصف. فكرتُ: كيف لي أن أخبر أخي الصغير؟ إنه من أشد المعجبين بكرة القدم، لذا ستكون هذه مفاجأة سارة له. إنه شيء لطالما تمنيته منذ الصغر، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافة كرة القدم. من يدري، ربما أستطيع التغلب على جود في لعبة إف سي".

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