إيميليانو مارتينيز يتفوق على ياسين بونو في لقب الأفضل .. ونجمة إنجلترا تحصد لقب السيدات!

حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني يتوج بالأفضل في العالم من الاتحاد الدولي!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حصول النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس في العالم عن العام الماضي بعد منافسة مع المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية والإسباني تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

جاء هذا خلال حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم في باريس مساء اليوم الإثنين، وتم وتوزيع العديد من الجوائز فيه على رأسها تلك الجائزة وأفضل لاعب وأفضل لاعبة ومدرب ومدربة.

مارتينيز حقق تلك الجائزة بفضل ما قدمه من مستويات في كأس العالم التي أقيمت في الشتاء الماضي في قطر، حيث كان عنصرًا غاية في الأهمية في تتويج المنتخب الأرجنتيني بالبطولة

وتصدى مارتينيز لعدة ركلات ترجيح حاسمة بالإضافة إلى فرصة محققة في اللحظة الأخيرة بالنهائي أمام المنتخب الفرنسي، ليمنح نفسه مكانة خاصة للغاية في قلوب الأرجنتينيين.

وفي نفس الفئة للسيدات فازت ماري إيربس نجمة إنجلترا المتوجة بكأس الأمم الأوروبية للسيدات وحارسة مرمى مانشستر يونايتد بلقب أفضل حارسة في العام.