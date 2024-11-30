شجار لفظي كاد أن يسفر عن كارثة

حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ماورو إيكاردي مهاجم جلطة سراي وواندا نارا، شهدت وجود طرف ثالث وهي تشاينا سواريز التي دخل معها اللاعب الأرجنتيني في علاقة خلال ارتباطه بزوجته السابقة.

واندا وإيكاردي يعيشان الآن حالة من الشد والجذب القانوني بخصوص إجراءات إنفصالهما، حيث وجهت عارضة الأزياء المعروفة اتهامات لمهاجم إنتر السابق بالعنف المنزلي والاعتداء، بوجود خلاف كذلك حول شقة يتقاسمانها في الأرجنتين.

الصحفي أنجيل دي بريتو كشف عن واقعة حدثت يوم الخميس الماضي في مطعم بمدينة بوينس آيرس، عندما وصلت واندا مع شريكها الحالي "إل جانتي" وأدركت أن إيكاردي تواجد في نفس المكان مع تشاينا مما أسفر عن مشاجرة لفظية حادة.

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وقال دي بريتو:"واندا أرادت ضرب تشاينا عندما قررت الأخيرة القدوم لتحية إل جانتي، وبدأت في تسجيلها وهو ما أدى إلى غضب رفيقة إيكاردي".

المذيعة باولا فاريلا خرج بتفاصيل أخرى، وقالت:"وفقًا لروايتي، فإن واندا هي التي اقتربت من طاولة تشاينا، وقالت لها:"لا تلعبي دور العاهرة، لقد تجنبتك لسنوات، الآن كوني هادئة، يمكنك البقاء مع زوجي، لم أعد أهتم، مر وقت طويل على علاقتنا".

وأوضحت أن تشاينا غضبت وطلبت من واندا عدم تصوريها، وعنفتها قائلة:"لا تتصرفي مثل العاهرة، لم أكن أعلم أن الطاولة المجاورة لك هي طاولة ماورو لأنها مدفوعة الثمن، جئتي إلى هنا مجانًا، وقاموا بدعوتك عن قصد ووضعوكي بجانبه".

وفي النهاية تم تهدئة الموقف، ولكن ما حدث يعكس حالة التوتر بين إيكاردي وزوجته، في ظل الصراع القانوني الدائر بينهما حول إجراءات الانفصال، بعد اكتشافها لخيانته لها مع تشاينا في عام 2021.