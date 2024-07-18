خسر 6 كيلوجرامات من وزنه .. إيكاردي يدخل في نوبة اكتئاب بسبب قرار واندا نارا الصادم!

مخاوف لدى النادي التركي من حالة إيكاردي

بسبب ظروفه العائلية المتوترة، يعيش الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم جلطة سراي التركي، أوقاتًا صعبة أثرت بشكل سلبي عليه.

وكانت عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا (37 عامًا)، قد أعلنت قبل أيام انفصالها عن إيكاردي (31 عامًا)، بعد علاقة دامت 10 سنوات، أسفرت عن إنجاب طفلين فرانشيسكا وإيزابيلا.

وأوضح الصحفي الأرجنتيني جوستافو مينديز، أن إيكاردي يمر بوقت عصيب للغاية بعد القرار الذي اتخذته واندا، والذي يؤثر عليه بشكل مباشر خلال تواجده في معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد بالنمسا.

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وقال مينديز: "تبين من معسكر الفريق أن إيكاردي يعاني من الاكتئاب وفقدان الشهية، حيث فقد كتلته العضلية. وخسر 6 كيلوجرامات من وزنه"، مما يؤكد أيضًا مخاوف مديري النادي التركي.

وقالت واندا نارا في تصريحات لقناة "أمريكا تي في": "لأسباب شخصية وصحية حاولت مرة أخرى، لكن الأمر لم ينجح، دع الجميع يتحدثون. لقد حافظت على صمتي للنهاية".

وأضافت: "أعرف مدى صعوبة النهايات وتكلفتها. هناك أشياء غير صحيحة على التلفاز والإنترنت، لكنني أتقبلها. لقد قررت إنهاء الأمر، لكن ماورو وأنا سنظل عائلة واحدة".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تدعي فيها نارا أن زواجها من إيكاردي قد انتهى، حيث أدلت بنفس التصريح في سبتمبر 2022، لكن انتهى الأمر بالتصالح، كما كتب إيكاردي رسالة عاطفية لزوجته في العام السابق، بعدما اتهمته بالخيانة.