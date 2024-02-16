إيقاف قطار الانتصارات .. الأهلي يسقط أمام الأخدود بثلاثية

الأهلي يسقط بخسارة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية...

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سقط الأهلي، في فخ الخسارة من الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 40، في المركز الثالث، بينما وصل الأخدود إلى النقطة 23 في المركز الحادي عشر.

وفي الدقيقة 25 استغل كولادو خطأ من المجحد في التمرير، بوسط الملعب وانطلق اللاعب الإسباني بالكرة إلى مشارف منطقة جزاء الراقي وسدد الكرة في الشباك.

وجاء الرد السريع، من لاعبي الأهلي في الدقيقة 32 بعرضية من الجانب الأيمن لعبها سانت آلان ماكسيمان، وارتطمت في المدافع سولومون، وسكنت الشباك، ليتعادل الراقي بالنيران الصديقة.

وشهدت الدقيقة 35، التغيير الاضطراري الأول، بعد إصابة جابرييل فييجا وخروجه ومشاركة زياد الجهني بدلًا منه.

وفي الدقيقة 43، وصلت عرضية من الجانب الأيمن للأخدود، إلى حمد آل منصور، على مشارف منطقة جزاء الأهلي، استلم الكرة ثم سدد تسديدة قوية "على الطاير" سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، دخل رياض محرز إلى منطقة جزاء الأخدود، وراوغ الدفاع قبل أن يسقط أرضًا بسبب التحام، ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتقدم روبيرتو فيرمينيو لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها بقوة، على يسار المرمى، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل من جديد.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لعب رياض محرز عرضية متقنة من الجانب الأيمن، ارتقى لها فهد الرشيدي ولعبها برأسه، ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

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ومع انطلاق الشوط الثاني، وبعد مرور أقل من ربع ساعة وتحديدًا في الدقيقة 59، رمية تماس للأخدود، ووصلت كرة إلى تاوامبا الذي سدد الكرة الشباك برأسية قوية.

وفي الدقيقة 71 كاد فيرمينيو، أن يخطف هدف التعادل بعد عرضية من الجانب الأيمن، لم تصل إلى فراس البريكان، ووصلت إلى فيرمينيو الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت في القائم.

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