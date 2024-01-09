"الندم التام" لم ينفعه.. إيقاف لاعب جيرونا 4 مباريات بسبب تصريح صحفي!

اعتذاره لم يمنع لجنة الانضباط من معاقبته

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إيقاف دافيد لوبيز مدافع جيرونا لمدة 4 مباريات، بسبب اعتراضه على التحكيم.

وكان لوبيز قد صرح في حديث تلفزيوني بين شوطي مواجهة ألميريا يوم 22 أكتوبر الماضي، بأن الحكم ميجيل أنخل أورتيس "قلل من احترام فريقه وأهانهم".

عقب ذلك، اعتذر لوبيز عن تصريحه، وقال إنه يشعر بـ"الندم التام"، لكن ذلك لم يمنع لجنة الانضباط من معاقبته بالإيقاف 4 مباريات.

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ويسمح لجيرونا -متصدر الليجا بالتساوي مع ريال مدريد (48 نقطة) بالاستئناف ضد القرار خلال 10 أيام".

وحال رُفض استئناف جيرونا، فإن المدافع الإسباني سيغيب عن مواجهتي ألميريا وإشبيلية في الدوري، بالإضافة إلى لقاء رايو فاليكانو بثمن نهائي الكأس، وربع النهائي (في حالة التأهل)، أو مباراة ثالثة في الدوري (إذا خرجوا من الكأس).