فيديو | عقب عودته من الإيقاف .. بيلينجهام يسخر من التحكيم مجددًا!

ماذا فعل نجم ريال مدريد؟

عاد جود بيلينجهام إلى تشكيل ريال مدريد في الفوز أمام أتلتيك بيلباو اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، بعدما طُرد في مواجهة فالنسيا، وتعرض للإيقاف عن المباراتين الأخيرتين (أمام سيلتا فيجو وأوساسونا ).

وشهدت مواجهة بيلباو التي حسمها الميرنجي بثنائية نظيفة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، الأمر الذي دفع بيلينجهام للسخرية بطريقة غير معتادة على أحد قرارات الحكم خافيير روخاس.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيلينجهام، وهو يشير إلى (إغلاق فمه)، بعدما سقط في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مدافع بيلباو، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

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وكان بيلينجهام قد تعرض للطرد في مواجهة فالنسيا بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2)، وأطلق الحكم صافرة النهاية قبل لحظات من تسجيل (جود) هدف الفوز للميرنجي (لم يحتسب).

وكتب الحكم مانزانو في تقريره الرسمي عقب المباراة: "بيلينجهام ركض نحوي بطريقة عدوانية وصرخ مكررًا عدة مرات إنه هدف لعين".