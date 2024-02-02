إيفان راكيتيتش يتحدث عن انتقاله إلى الشباب .. وسر "قراره الغريب"!

تصريحات إيفان راكيتيتش الأولى بعد الانتقال إلى الشباب..

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أعرب النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن سعادته الكبيرة بـ"الانضمام" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، رسميًا.

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الشباب أعلن التعاقد مع راكيتيتش، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، وفي عقد لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

راكيتيتش أشار خلال مؤتمر تقديمه كـ"لاعب جديد" في صفوف الليث الشبابي، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه وافق على الانضمام إلى الفريق السعودي، منذ اليوم الأول الذي تواصل فيه المسؤولين معه.

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وقال النجم الكرواتي عن ذلك: "منذ أول تواصل مع الشباب.. علمت أن هذا هو القرار الصحيح، وتلك هي اللحظة المناسبة لمغادرة إشبيلية".

وأكد إيفان راكيتيتش، على حماسه الكبير للعب مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح نادي الشباب الحالي، في فريقٍ واحد؛ خاصة أنه كان معجبًا به كثيرًا، منذ أن كان ينشط في الدوري الإسباني مع فريق العاصمة أتلتيكو مدريد.

وشدد على أن عقليته، هي الفوز دائمًا؛ ولذلك يريد أن يرد الجميل إلى الجماهير الشبابية، التي استقبلته بشكل أكثر من رائع، بتحقيق البطولات والإنجازات.

وأخيرًا.. كشف راكيتيتش، عن أنه اختار ارتداء رقم "30" مع نادي الشباب، وليس "7 أو 10" المفضلين له؛ وذلك دعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

SHAHID