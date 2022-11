إيطاليا في كأس العالم؟ توتي يفعل المستحيل!

ساهم النجم الإيطالي الشهير فرانشيسكو توتي بجلب إيطاليا إلى كأس العالم قطر على طريقته الخاصة، وذلك بإعلان تلفازي.

إيطاليا هي الغائب الأكبر عن مونديال 2022 بعد أن فشلت للتأهل للمرة الثانية على التوالي لبطولة كأس العالم عقب السقوط في الملحق

.

قائد روما السابق ظهر في سلسلة إعلانات لشركة "فولكس" الألمانية المصنعة للسيارات للدعايا لأحدث إصداراتها بمناسبة المونديال.

#Totti non si arrende: porta l'#Italia in Qatar in un ironico viaggio con #Volkswagen: L'ex Capitano in una serie video realizzata con la Divisione italiana del marchio, è andato a prelevare la Signora Tricolore per andare in Medio Oriente con l'ID. Buzz https://t.co/4S5LMIeXnR pic.twitter.com/juMXL8JP6M