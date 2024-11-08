"مهمل" .. كشاف برشلونة يكشف أسباب توصيته بعدم التعاقد مع هازارد

النادي الكتالوني كان يتابع الجناح البلجيكي

كشف بويان كركيتش الأب "والد بويان كركيتش لاعب برشلونة السابق والمنسق الحالي لكرة القدم في النادي"، عن السبب الذي دفعه للتوصية ضد التعاقد مع إيدين هازارد لاعب ريال مدريد المعتزل.

هازارد بدأ في الظهور على الساحة من خلال تألقه مع نادي ليل الفرنسي، قبل أن ينتقل لصفوف تشيلسي في 2012 ليصبح أحد أهم النجوم في العالم، ولكن مسيرته انهارت بشكل مُروع بعد انضمامه لريال مدريد في 2019، ليعلن اعتزاله الكرة في أكتوبر من العام الماضي.

وقال كركيتش الأب في تصريحات عبر قناة "سير كتالونيا" عن رؤيته لهازارد خلال فترته مع ليل:"التقيت به في بطولة أوروبا تحت 17 سنة، في تلك الفترة وصلت بلجيكا وإسبانيا إلى النهائي، وهازارد لعب بشكل رائع طوال البطولة باستثناء المباراة النهائية".

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وأضاف:"ذهبت إلى رؤيته في مباراة في مونبلييه، خرج الفريق للإحماء وكنا في شهر أغسطس والأجواء حارة للغاية، تأخر لدقيقة عن الخروج، وبعدها اتجه الجميع للاستعداد للمباراة وذهب هو في الاتجاه المعاكس، الجميع كانوا يؤدون التدريبات وكان هو ينظر إلى المدرجات".

وتابع:"لقد لعب المباراة بشكل جيد، لكنني لم أحب ذلك من حيث التفاني والسلوك، الأمر تكرر في المباراة التالية بعد ثلاثة أيام في ليل ضد أنجيه، كان على مقاعد البدلاء ليرتاح قليلًا، ثم خرجوا للإحماء وطلب منه المدرب الانضمام لهم ولكنه كان يتابع المباراة فقط".

وفي نهاية حديثه قال كركيتش إنه وضع كلمة "مهمل" في تقريره لبرشلونة ككشاف للنادي، وأوصى باستبعاد التعاقد معه ليس بسبب الجودة ولكنه لسلوكه وتكاسله.