إيجابية أم سلبية؟ صفقات روميلو لوكاكو تواصيل تحطيم الأرقام!

البلجيكي الدولي لا يستقر في نادٍ!

ينتظر الكل الإعلان الرسمي من نادي نابولي بِشأن الضم النهائي للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه قادمًا من تشيلسي.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أشار إلى أن قيمة الصفقة هي 30 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات تتوقف على أرقام لوكاكو مع فريق الجنوب الإيطالي.

بذلك يضرب لوكاكو الأرقام القياسية، وتصبح قيمة صفقاته الإجمالية 369.1 مليون يورو، وهو رقم كبير يوحي بكم الصفقات التي أبرمت من أجل الدولي البلجيكي.

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هذه الصفقات بيانها كالتالي:-