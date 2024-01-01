إيثان مبابي .. موهبة الظل وأمل باريس في إبقاء هدف ريال مدريد

إشادات من البعض وتشكيك من آخرين بالموهبة الشابة

كان لقاء باريس سان جيرمان الأخير قبل الأعياد ضد ميتز حدثاً خاصاً لعائلة مبابي، النجم كيليان سجل مرتين في ليلة احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين، بينما حصل إيثان الشقيق الأصغر على مباراته الأولى الرسمية بقميص أمراء العاصمة الفرنسية.

إيثان مبابي، 16 عاماً، بالنسبة للكثيرين هو لاعب "الظل" كما يُطلق على وضعيته، أي تم ضمه لناديه فقط من أجل شقيقه أو عائلته كما حدث مع حارس باريس جيانلويجي دوناروما في ميلان بضم شقيقه أنطونيو للقرابة ليس أكثر، ولكن الفتى الصغير الذي ظهر أخيراً على ساحة الكبار يملك قصته الخاصة.

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يملك إيثان مشواراً مشابهاً لشقيقه الأكبر، إذ بدأ في أكاديمية AS Bondy، ومع انضمام كيليان إلى باريس في 2017 قادماً من موناكو، قرر بي إس جي التوقيع مع أخيه البالغ من العمر عشر سنوات فقط أيضاً وضمه لفرق الناشئين بالنادي.

اعتقد البعض أن إيثان مجرد صفقة لإرضاء عائلة مبابي صعبة المراس، ولكن اللاعب أثبت نفسه في مركز لاعب خط الوسط وترقى سريعاً في الفئات السنية، حتى 2021 وهو بعمر الرابعة عشر قرر ناديه تصعيده لفريق تحت 17 عاماً، وتوقيع عقد رسمي معه لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى 2024، مثل شقيقه الأكبر، وإن كان دون المتاعب والدراما المحيطة!

منذ تلك النقطة، واصلت مسيرة مبابي الصغير النمو بسرعة كبيرة، في ديسمبر 2022 لعب مع الفريق الأول في ودية ضد باريس إف سي، وفي الصيف الماضي أثناء أزمة رفض أخيه التدرب واستبعاده من جولة آسيا التحضيرية للموسم الجديد، تواجد إيثان وشارك أساسياً للمرة الأولى في ودية كوريا الجنوبية.

أبدى لويس إنريكي إعجابه الشديد بصاحب ال16 عاماً، واستدعاه للمرة الأولى في سبتمبر الماضي بقائمة الفريق لقمة الدوري ضد نيس، وإن كان لم يلعب حتى ظهوره ضد ميتز في 20 ديسمبر كبديل، ليسجل مباراته الرسمية الأولى بقميص باريس سان جيرمان.

"إيثان لاعب مثير للغاية ويجيد اللعب بعدة مراكز، وأنا واثق أنه سيشارك أكثر معنا في المستقبل، يملك اسماً خاصاً قد يصعب الحياة عليه بعض الشيء"، هكذا علق إنريكي على لاعب الشاب عقب مباراة ميتز، ولكن مشكلة اللاعب ليست فقط في كنيته بحسب من يتابعه عن قرب.

استخدمت "ليكيب" كشافاً للمواهب لمتابعة إيثان مبابي في الفترة الأخيرة، وبحسب الأخير لازال أمام اللاعب مشواراً طويلاً، إذ لا يملك الاستمرارية ويعاني من غياب سرعة التنفيذ وأنه يحتاج أن يصبح أكثر تنافسية، مشيراً أن لعبه في فريق يسيطر على الكرة يناسبه، وإن شكك في ملائمته لفريق بحجم الباريسيين.

لا شك أن إيثان مبابي بسن السادسة عشر أثبت أن وجوده في الفريق الأول لباريس سان جيرمان ليس فقط بسبب نجومية شقيقه، وأنه يستحق ما بلغه خلال تلك السن الصغيرة، ولكن مع اقتراب موعد نهاية عقده بعد ستة شهور، وموعد رحيل شقيقه أيضاً عن النادي سيطرح السؤال حول مدى ملائمته لهذا الفريق الذي مر عليه عديد المواهب المميزة ورحلت لعديد الأسباب، ومن يعلم، قد يكون هو مبابي الذي سيبقى في باريس وسط حديث عن مفاوضات لمد عقده بحسب "ليكيب"، أو يرحل ويتندم عليه الفريق كما حدث مع عديد النجوم الواعدين الذين فرط فيهم الفريق، أو يبقى هو وشقيقه ويكتبان قصة أشبه بالحلم في حديقة الأمراء!