إيتو : هنري؟ لم يكن بمستواي، حتى أنيلكا أفضل منه!

علي سمير
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Samuel Eto'o Thierry Henry splitGetty/GOAL
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تسريب للنجم الكاميروني السابق قد يفسد علاقته تمامًأ بالأسطورة الفرنسية

تسريبات خرجت للنجم الكاميروني صامويل إيتو، لتؤكد أن علاقته بتييري هنري زميله السابق في برشلونة لم تكن في أفضل حالاتها، على الأقل من ناحية إيتو.

مهاجم إنتر ومنتخب الكاميرون المعتزل شوهد في مقطع فيديو من الفيلم الوثائقي لمغني الراب دينوس، وهو يتحدث عن المقارنة بينه وهنري وكذلك نيكولاس أنيلكا.

وقال إيتو:"أعتقد أن هنري لم يكن بمستوى أنيلكا، تييري كان جيدًا ومع ذلك أفضل العديد من اللاعبين الآخرين عليه، ولكن على أي حال لم يكن بمستواي".

وأضاف وهو يبتسم:"عندما أتحدث عن تفضيل بعض اللاعبين عليه فأنا هنا لا أتحدث عن الحاج الضيوف لأنه ليس من هذه الفئة من المهاجمين".

وتابع:"من سوء الحظ أنني لم ألعب لفرنسا، أولئك الذين لعبوا لهم حصلوا على ميزة تصل إلى 70% ليس بسبب قوتهم ولكن لأن بلادهم تستطيع التسويق لهم وتضعهم بمستوانا".

جدير بالذكر أن إيتو لعب بجوار هنري لموسمين في برشلونة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، في واحدة من أكثر الفترات نجاحًا بتاريخ الفريق الكتالوني الذي حصل على الثلاثية في موسم 2008/2009.

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