"إياك وهذا العيب!" .. لامين يامال يكشف نصيحة تشافي التي لا ينساها

"دوري الأبطال يمنحني شعورًا لا أستطيع وصفه"

وجه لامين يامال، لاعب برشلونة، رسالة شكر وعرفان بفضل مدربه تشافي هيرنانديز، الذي منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول للبارسا هذا الموسم.

وقال لامين يامال في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "سأكون ممتنًا لتشافي دائمًا، لأنه منحني فرصة الظهور لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في سن 15 عاما، وهذا الموسم يمنحني دقائق في كل مباراة تقريبا".

وأضاف: "في كل مباراة يطلب مني أن أستمتع بالأمر وأن أفعل ما كنت أفعله دائمًا في التدريبات، أخبرني أن الأمور ستسير على ما يرام وهذا كل شيء، وأنه يجب علي الدخول واللعب للحصول على المتعة".

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وتابع لامين يامال: "عندما ظهرت لأول مرة، لم أكن مهمًا في غرفة خلع الملابس، كنت مثل الطفل. الآن زملائي في الفريق يثقون في ولكن مع المدرب أصبح الأمر مختلفًا، إنها علاقة تقوم على الاحترام".

وأردف: "تشافي حذرني قبل أي شيء من الاستهانة بالآخرين، يجب أن أحترم الناس، وأنني لن أكون أبدًا أفضل من أي شخص آخر أو أسوأ، وأنني شخص مثل الآخرين تمامًا".

وتحدث يامال عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نابولي، قائلًا: "في دوري أبطال أوروبا منذ الدقيقة صفر، تكون الأمور شديدة ويمكن لأي فريق أن يهزمك. عندما أقدم تمريرة حاسمة أكون سعيدًا، وعندما أسجل هدفًا يكون الأمر أكثر إرضاءً. جسمي بالكامل يرتاح وهذا شعور لا أستطيع وصفه".