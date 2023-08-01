"إياك أن تنسى ما فعله نيمار!".. حيلة تشافي الأخيرة لإقناع ديمبيلي بالبقاء في برشلونة

المدرب الإسباني يدرك جيدًا من أين تؤكل الكتف!..

تعطلت رحلة برشلونة في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى لاس فيجاس بسبب مشاكل طيران، ما فتح الباب للمدرب تشافي هيرنانديز كي يحاول محاولة أخيرة مع لاعبه عثمان ديمبيلي الراغب في الرحيل عن صفوف البلوجرانا إلى باريس سان جيرمان.

تشافي حاول تذكير ديمبيلي برغبة البرازيلي نيمار المستمرة في العودة إلى برشلونة رغم أ،ه انتقل برقم قياسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

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وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ديمبيلي أبلغ لاعبي برشلونة والمدرب بنيته الكاملة في الرحيل، الأمر الذي مثل ضربة فعلية لخطط المدرب تشافي هيرنانديز بشأن الفريق.

لم يتوصل برشلونة بعرض رسمي إلى الآن من بارس سان جيرمان، لكن رغبة اللاعب بوضوح تتمثل في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.