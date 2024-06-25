إهانة كبيرة لنجم برشلونة .. ضربة ليفاندوفسكي لكيليان مبابي لم تمر مرور الكرام

مبابي لم يتقبل فكرة أنه احتكاك عادي!

يبدو أنه احتكاك عادٍ في مباراة كرة قدم، لكنه كان كافيًا لإخراج كيليان مبابي؛ نجم منتخب فرنسا عن شعوره أمام بولندا.

الديوك تعادلوا أمس الثلاثاء أمام بولندا بهدف لكل منهما، سجلهما مبابي وروبرت ليفاندوفسكي "ضربة جزاء"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وخلال المباراة، وجه ليفا ضربة لمنافسه نجم ريال مدريد الجديد في أنفه؛ المصاب بالفعل بكسر تعرض له خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى.

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كيليان صُدم من ضربة منافسه، ورغم أنه في البداية فضل خلع قناع الوجه للإطمئنان على أنفه إلا أنه قرر بعد ذلك سب نجم برشلونة..

الكاميرا أظهرت مبابي وهو يوجه سُبة "ابن العاهرة" للبولندي، لكنها لم تلتقت رد فعل ليفاندوفسكي على تلك الإهانة.

يذكر أن التعادل أطاح ببولندا من البطولة إذ حصدت نقطة وحيدة خلال دور المجموعات تذيلت بهذا الترتيب، فيما صعدت فرنسا كثاني المجموعة برصيد خمس نقاط خلف النمسا "ست نقاط".