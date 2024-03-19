Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
أحمد فرهود

"إنه حيوان" .. لويس فيجو يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريحات مثيرة!

Cristiano RonaldoAl Nassr FCPortugalدوري روشن السعودي

ماذا قال لويس فيجو عن كريستيانو رونالدو؟..

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كشف الأسطورة البرتغالية لويس فيجو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، عن "رأيه" في مواطنه كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي يواصل تحطيم الأرقام، رغم وصوله إلى عمر الـ39 سنة.

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رونالدو توّج هدافًا للعالم في عام 2023، متفوقًا على مهاجمين كبار؛ مثل الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينج هالاند.

فيجو قال في تصريحات مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن كريستيانو: "إنه حيوان.. هو الرجل الأكثر تنافسية الذي رأيته بعدي"، مشيرًا وهو يضحك إلى أنه يمزح - في جزئية (من بعده) -.

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وتوقع الأسطورة البرتغالية، مواصلة مهاجم نادي النصر، تسجيل الأهداف مثلما فعل دائمًا؛ لأنه لاعب يتمتع بتلك الموهبة، التي لا يُمكن أن تختفي مهما تقدم في العمر.

وفي نهاية حديثه.. أعرب لويس فيجو، عن سعادته الكبيرة بكل ما قدّمة رونالدو، في مسيرته الكروية، مؤكدًا على أن كريستيانو هو الوحيد القادر على تحديد موعد اعتزاله.

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