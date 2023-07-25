إنه جاري .. صديق سواريز يطلب منه عدم الانتقال لمجاورة ميسي!

النجم المخضرم مرشح للرحيل عن الدوري البرازيلي

طلب لوكاس ليفا لاعب وسط جريميو البرازيلي السابق، من الأوروجوياني لويس سواريز، رفض فكرة الانتقال إلى إنتر ميامي للعب بجوار ليونيل ميسي

العديد من التكهنات كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود مفاوضات من النادي الأمريكي لضم سواريز زملائه السابقين في برشلونة وهو ميسي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ليفا قال في تصريحات صحفية تعليقًا على هذا الأمر:"سواريز يتمتع بتأثير رائع هنا في البرازيل، أعتقد أنه اتخذ الخطوة الصحيحة بالقدوم هنا، لويس لاعب من الطراز العالمي ولسنا بحاجة للتحدث عن صفاته".

وأضاف:"هناك بعض الأنباء المنتشرة حول رحيله، لكني أتمنى استمراره في جريميو لأنه جاري ويلعب لفريقي الذي أحبه، ولكن في الوقت ذاته الدوري الأمريكي يحظى باهتمام شديد من اللاعبين والجماهير في الوقت الحالي".

يذكر أن ليفا سبق أن لعب مع سواريز بصفوف ليفربول قبل انتقاله إلى لاتسيو في 2017 وانضم بعدها إلى جريميو في 2022 قبل الاعتزال بشكل نهائي في مارس الماضي.