إنفانتينو: فرنسا حامل اللقب؟ المغرب سيقدمون مباراة من العيار الثقيل

رئيس فيفا يتحدث عن قوة المنتخب المغربي

علق جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على المباراة التي ستجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية، والذي سيلاقي منتخب الأرجنتين.

وقال رئيس فيفا خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "اقتربنا من المباراة النهائية، ولم يتبقى سوى بعض المباريات، وحتى الآن الأمور سارت على ما يرام، ورأينا الشغف الكبير في البطولة".

وتابع: "شاهدنا مباراة نصف نهائي قوية جدًا بين الأرجنتين وكرواتيا، واليوم سنرى نصف نهائي آخر بين المغرب وفرنسا".

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "صحيح المنتخب الفرنسي هو حامل لقب كأس العالم، والمنتخب المغربي استحق التواجد في نصف النهائي، ولعبوا بطريقة جيدًا، وأعتقد أنهم تلقوا هدف واحد فقط، وننتظر مباراة من العيار الثقيل في جو رائع وملعب محفز".