إنريكي يسخر من "مشاكل" مبابي: سنحسم موقفه حسب حرارة الطقس!

تصريح ساخر من المدرب الإسباني قبل لقاء ريمس

قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، اللجوء إلى السخرية، للرد على سؤال بخصوص وجود مشاكل بينه والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

مهاجم باريس سبق أن خرج بعد تأهل فريقه إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعبور ريال سوسييداد الإسباني، ليؤكد أن العلاقة جيدة للغاية مع إنريكي.

وعند سؤاله عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريمس، غدًا، الأحد، بالدوري الفرنسي، قال مدرب الفريق:"لم أسأله إذا كانت لديه أي مشاكل".

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وسخر من إمكانية جلوس اللاعب على دكة البدلاء ضد ريمس قائلًا:"سنرى حسب الطقس إذا كان الجو حارًا أم لا".

يذكر أن مبابي أصبح على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعدما أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي بقراره بعدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم، وسط أنباء مستمرة حول اقترابه من التوقيع لريال مدريد.