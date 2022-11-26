إنريكي: إذا قام توريس باحتفال المولود لن يلعب الكرة مجدداً!

علاقة توريس مع نجلة المدير الفني حديث الجميع

واصل مدرب إسبانيا لويس إنريكي الجدل على بثه المباشر يومياً على تويتش، وهذه المرة بخصوص صديق نجلته ولاعب المنتخب فيران توريس.

توريس في علاقة مع سيرا مارتينيز، نجلة المدير الفني، منذ عدة شهور، وكانت حاضرة في مدرجات لقاء كوستاريكا لمساندة والدها وصديقها.

وأرسل أحد المتابعين للبث رسالة لإنريكي قال فيها: "لوتشو، إذا قام توريس باحتفال الطفل الرضيع إذا سجل، ماذا سيكون ردة فعلك؟".

المدرب رد وقال: "إذا قام فيران بهذا الاحتفال سأقوم بوضعه مباشرة على مقاعد الاحتياط، ولن يلمس ملعباً لكرة القدم من جديد".

La pregunta del millón. 😂😂😂



Si Ferran Torres al marcar un gol hace el gesto del chupete Luis Enrique ya sabe lo que tiene que hacer. pic.twitter.com/eW4zaT7voW — Relevo (@relevo) November 25, 2022

إنريكي يخرج في بث مباشر يومياً منذ بداية معسكر "لا روخا"، وأثار الجدل بسبب ردوده العفوية ودخوله في سجالات ونقاشات مع الجمهور.