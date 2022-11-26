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إنريكي: إذا قام توريس باحتفال المولود لن يلعب الكرة مجدداً!

هيثم محمد
10:01 ص غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Luis Enrique Ferran Torres
علاقة توريس مع نجلة المدير الفني حديث الجميع

واصل مدرب إسبانيا لويس إنريكي الجدل على بثه المباشر يومياً على تويتش، وهذه المرة بخصوص صديق نجلته ولاعب المنتخب فيران توريس.

توريس في علاقة مع سيرا مارتينيز، نجلة المدير الفني، منذ عدة شهور، وكانت حاضرة في مدرجات لقاء كوستاريكا لمساندة والدها وصديقها.

وأرسل أحد المتابعين للبث رسالة لإنريكي قال فيها: "لوتشو، إذا قام توريس باحتفال الطفل الرضيع إذا سجل، ماذا سيكون ردة فعلك؟".

المدرب رد وقال: "إذا قام فيران بهذا الاحتفال سأقوم بوضعه مباشرة على مقاعد الاحتياط، ولن يلمس ملعباً لكرة القدم من جديد".

إنريكي يخرج في بث مباشر يومياً منذ بداية معسكر "لا روخا"، وأثار الجدل بسبب ردوده العفوية ودخوله في سجالات ونقاشات مع الجمهور.

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