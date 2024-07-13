إندريك: ريال مدريد أصبح "فريق الأحلام" مع مبابي.. ووالدتي حرمتني من لقب دي ستيفانو!

أعرب البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب ريال مدريد الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى الميرنجي، مشيرًا إلى أنه "يتمنى صناعة التاريخ في النادي الملكي".

وقال إندريك في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ذهبت إلى مدريد مرتين، تفقدت ملعب سانتياجو برنابيو، وتمكنت من مقابلة كارلو أنشيلوتي وبعض زملائي في المستقبل".

وأضاف: "مع وصول مبابي إلى ريال مدريد، يبدو الأمر وكأنه فريق ألعاب فيديو، كما أن مبابي لا يغادر فريق FIFA الخاص بي أبدًا. إنه الأفضل في اللعبة، من منا لن يكون سعيدًا بوجوده في فريقه؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "أتمنى أن نصبح مجموعة أصدقاء على أرض الملعب، عندما تكون لديك سرعة مبابي ومراوغة فينيسيوس وموهبة رودريجو وشغف بيلينجهام وتقنية مودريتش، إنه المزيج المثالي، أتمنى أن أصنع التاريخ في هذا النادي".

وواصل: "تحدثت مع كامافينجا وتشواميني، إنهما رائعان، أريد حقًا أن أعيش في مدريد، وأن أتعرف على ثقافة جديدة، سوف يساعدني فينيسيوس على التأقلم، إنه لاعب غير عادي".

وختم: "والدي كان يريد أن يطلق علي اسم دي ستيفانو لكن والدتي رفضت ذلك. سأقاتل دائمًا، إذا أضعت مراوغة أو فرصة فلا يهم، سأحاول مرة أخرى. لدي صفات فنية، لكني أحب أن أسلط الضوء على غضبي وقوة إرادتي".