إنجاز جديد.. جافي يواصل تحطيم أرقام بيليه!

لاعب وسط برشلونة يقدم الاستثناء

يواصل الإسباني الواعد جافي نجم برشلونة تحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، وخصوصًا تلك المتعلقة بالملك البرازيلي بيليه في كأس العالم 2022.

فبعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل في كأس العالم على الإطلاق منذ الملك بيليه في 1958، بعد أن سجل جافي هدف إسبانيا الخامس أمام كوستاريكا، الآن الموعد مع رقم جديد.

الرقم هو أن جافي بات أصغر لاعب في التاريخ يشارك في المراحل الإقصائية من كأس العالم منذ بيليه نفسه في 1958 بعد أن شارك في مباراة المغرب بعمر 18 عامًا و123 يومًا.

ورغم أنه حديث العهد بالمشوار الاحترافي في كرة القدم بشكل عام، لعب جافي 17 مباراة دولية إلى الآن مع "لا روخا"، رغم انتقادات عديدة واجهت لويس إنريكي للاعتماد عليه بهذه الكثافة، لكن لاعب برشلونة المميز أظهر ما لديه في هذه النسخة لتبيين جاهزيته لحمل ألوان الماتادور.