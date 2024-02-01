إنتر ميامي أثبت أن النصر أقوى من الهلال.. "فهل يغير ليونيل ميسي رأيه؟"

لوحات فنية من نادي النصر تحت أنظار كريستيانو رونالدو..

بعد غياب شهر كامل.. عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لملامسة الكرة مجددًا؛ حيث قدّم لجماهيره "وجبة دسمة" للغاية، أمام الفريق الأمريكي إنتر ميامي، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

إنتر ميامي خسر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في بداية هذه المبارة، خوفًا من تفاقم إصابته، قبل أن يشترك في الدقائق العشر الأخيرة؛ ولكن النصر أيضًا افتقد صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى 7 أسماء أخرى، في مقدمتهم السنغالي ساديو ماني.

ورغم هذه الغيابات العديدة؛ إلا أن الفريق النصراوي لم يتأثر نهائيًا، وحقق فوزًا كبيرًا للغاية على إنتر ميامي (6-0)، من بينهم لوحة المدافع الإسباني إيمريك لابورت المبهرة، والذي سجل هدفًا من منتصف ملعب فريقه في الشباك الأمريكية.

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النصر أثبت أنه أقوى من الهلال

المستوى الذي قدّمه النصر أمام إنتر ميامي، وفي أول مباراة بعد شهر كامل؛ ربما يكون إشارة إلى أنه "أكثر تكاملًا" من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على الرغم من أن الأخير، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق كبير.

الهلال فاز على الفريق الأمريكي (4-3)، منذ 3 أيام تقريبًا، في المباراة الأولى ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية، التي تأتي برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

إنتر ميامي كان ندًا للهلال وقتها، عكس ما ظهر عليه أمام النصر؛ حيث برر الفريق الأزرق ذلك، بغياب 13 لاعبًا دفعة واحدة؛ بسبب الإصابات أو الانضمام إلى منتخبات بلادهم في كأسي إفريقيا وآسيا.

وظهر في بعض اللحظات من مباراة الهلال وإنتر ميامي، الفوارق بين الأساسيين والاحتياطيين في الفريق الأزرق؛ خاصة على مستوى حراسة المرمى وقلب الدفاع؛ وهو ما يثبت أن إنجازات الزعيم أساسًا، قائمة على عناصره الأساسية.

بالعكس تمامًا في النصر؛ لم يشعر أي شخص بغياب رونالدو وماني أو اللاعبين السعوديين أمثال نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب، وذلك في مباراة إنتر ميامي.

هل يغير ليونيل ميسي رأيه؟

قوة النصر أمام أعين الأسطورة ليونيل ميسي تجعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: "هل من الممكن أن يغيّر اللاعب رأيه في بعض الأمور المتعلقة بمستقبله؟!".

ميسي عندما رفض الانضمام إلى الهلال في صيف 2023، واختار ارتداء قميص إنتر ميامي الأمريكي؛ برر الأمر بأنه يريد أن يلعب في مسابقة "أقل تنافسية"، في نهاية مشواره الكروي، للتفرغ إلى أسرته.

لكن.. في الفترة الأخيرة بدأت بعض الشائعات تفيد بأن ميسي يشعر بالندم، وقد يعود عن قراره، وينتقل إلى دوري روشن للمحترفين في صيف 2024؛ خاصة أن المسؤولين في السعودية، فتحوا الأبواب أمامه.

ومع رؤية مستوى المنافسة في السعودية بـ"أعينه"، والتي تطلب جهدًا بدنيًا وذهنيًا وفنيًا؛ قد يتراجع ليو عن التفكير في الانتقال إلى دوري روشن - إذا كانت الشائعات التي انتشرت بخصوص هذا الأمر صحيحة -، وتتثبت لديه رؤيته الأولى؛ وهي البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدًا عن أي ضغوطات.