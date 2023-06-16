إلى إنجلترا .. الاتحاد يحسم مصير أحد نجومه بعد انتهاء موسم 2022-23

نجم الاتحاد سيرحل نحو إنجلترا

يواصل نادي الاتحاد الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بالاستقرار على اللاعبين الراحلين، بجانب التفاوض مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، قبل انطلاق الموسم.

ونجح الاتحاد في إبرام صفقة واحدة فقط في صيف 2023، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، والاقتراب من مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأنجولي هيلدر كوستا لاعب الاتحاد، سيعود مرة أخرى إلى ناديه ليدز يونايتد، بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد، لم يقوموا بإبلاغ اللاعب بتفعيل بند التمديد أو الشراء بالعقد، الموجود بين الطرفين في الوقت المحدد، مما يعني أنه سيرحل عن الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع كوستا في أغسطس 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي نونو سانتو، حيث لم يستطع اللاعب تقديم المستوى المنتظر منه.