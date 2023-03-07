إلى الصدارة سر .. الأهلي يعود للقمة بثنائية في نجران

الطرد منح الأهلي فرصة التقدم بعدما ظل الشوط الأول عاجزًا أمام شباك نجران

عاد الأهلي بثلاث نقاط غالية خارج أرضه أمام نجران بعد الفوز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

الإثارة بدأت مع الشوط الثاني، إذ أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر في وجه كريستيان مارتينيز؛ لاعب أصحاب الأرض، إثر اعتدائه بالكوع على هيثم عسيري؛ لاعب الراقي.

وبعد الطرد، تمكن الأهلي من اختراق الدفاعات النجراوية، إذ أرسل مودو بارو عرضية من الجهة اليمنى، استقبلها عبد الله المقرن برأسية في الشباك، في الدقيقة 71 محرزًا الهدف الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف الفريق الجداوي هدفه الثاني، بعدما أرسل نيكولاس ميليسي عرضية من الجهة اليمنى أيضًا، وضعتها قدم اللاعب الشاب مراد الخضري في الشباك بنجاح.

الفوز منح الراقي صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، بينما يحل نجران في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.