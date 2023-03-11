إقالة رودي جارسيا؟ "أحرج نونو سانتو في الكلاسيكو"

بدأ البعض من جماهير نادي النصر، يُطالب بإقالة الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي، خاصة بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد، في الكلاسيكو الأخير.
وخسر النصر صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد تلقي الهزيمة من الاتحاد، في الجولة 20 بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي رومارينيو.
أحد مشجعي النصر قال عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن جارسيا: "منذ بداية الدوري وحتى الآن لم يثبت على تشكيلة، ويبحث عن لاعبين ونحن وصلنا إلى نهاية الموسم، ولن يحقق أي بطولة وأطالب بإقالته".
ورد عليه الإعلامي الرياضي عماد السالمي: "وجهة نظر خاطئة، الفارق الآن نقطة واحدة عن فريق كبير يمتلك مدرب رائع، وفي نصف الموسم تعرض حارس المرمى لإصابة صعبة جدًا، وأيضًا ألفارو جونزاليس المدافع الرائع الذي تعرض للإصابة".
وأضاف: "جارسيا لم يكن خائفًا أمام نونو سانتو، بل يقوم بعمل فني رائع، والفريق كان مميزًا دفاعيًا ونجح في منع الاتحاد من التحولات الهجومية في 82 دقيقة، وسينافس على اللقب لآخر دقيقة".
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