"إغراءات بعيدة عن المال" .. تفاصيل عرض الهلال الجديد إلى جورج جيسوس

موقف جيسوس من عرض الهلال الجديد..

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"عدت لإكمال المهمة غير المنتهية".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي؛ بعد توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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جيسوس قاد الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، قبل الرحيل عن الفريق؛ بسبب خلافات مع الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي وقتها؛ قبل أن يعود مجددًا، مطلع الموسم الحالي.

ويبدو أن المدير الفني البرتغالي، يفي بوعده للجماهير الهلالية بالفعل؛ حيث توّج مع الفريق بلقب كأس السوبر السعودي، مع تحقيق 34 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات؛ وهو رقم قياسي جديد، في عالم الساحرة المستديرة.

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ونظرًا لهذا الإنجاز الكبير.. أعلن الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، مساء اليوم الجمعة، تقديم مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، عرضًا جديدًا لجيسوس.

أندرادي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الزعيم الهلالي عرض على جورج جيسوس، تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في صيف العام الحالي؛ لمدة موسمين جديدين، حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن جيسوس الذي تلقى العرض الهلالي الجديد رسميًا؛ يميل إلى الموافقة على تمديد عقده؛ خاصة بعد الوعود التي تلقاها من مجلس الإدارة؛ بدعمه بصفقات عالمية كبرى والتعاقد مع أسماء مهمة في عالم كرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى نصفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وأبطال آسيا.

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