أعلى راتب في العالم .. إغراءات النصر والهلال تحاصر أنطونيو روديجر وريال مدريد يحسم قراره

ما موقف المدافع الألماني من الانتقال للدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، تلقى عروضًا ضخمة من أندية السعودية الكبرى، للانضمام إلى أحدها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، أن النصر والهلال يسعيان بقوة للتعاقد مع روديجر، وهما على استعداد لجعله المدافع الأغلى في العالم من حيث الراتب.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يمكنه التخلي عن روديجر في الوقت الحالي، خصوصًا بعد رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي، واحتياج دافيد ألابا إلى بعض الوقت للتعافي بعد إصابته الخطيرة في الركبة.

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وأوضحت أن ريال مدريد واضحة لن يسمح لروديجر بالرحيل تحت أي ظرف من الظروف، لأنه لاعب رئيسي ويلعب "دورًا مهمًا في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأضافت: "لا يزال المدافع الألماني البالغ من العمر 31 عامًا يرى نفسه قادرًا على الاستمرار مع ريال مدريد .. ويرتبط بعقد هناك حتى عام 2026".

وانضم روديجر إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال مجانية خلال صيف 2022، ومنذ ذلك الحين، لعب 101 مباراة رسمية، وسجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.