"إعلان توظيف على الإنترنت!".. لماذا لم يبرم وست هام أي صفقة حتى الآن؟

كواليس غريبة للغاية في فريق "الهامرز"

رغم أن وست هام قدم موسما جيدا للغاية الموسم المنصرم أهله للعب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ورغم أن خزائنه انتعشت ببيع نجم وسطه ديكلان رايس إلى آرسنال بقيمة قياسية، إلا أنه لم يبرم أي صفقات إلى الآن في الميركاتو الصيفي.

لكن هذا يشير إلى مشكلة واضحة بين المدير الفني ديفيد مويس والمدير الرياضي الجديد تيم شتيدن البالغ من العمر 44 عاما.

وصل الأمر إلى ظهور إعلان من قبل النادي اللندني يطلب فيه 7 لاعبين بمواقعهم في الملعب عبر موقع "تراسفير رووم" الذي يجمع لاعبين من 650 ناديا حول العالم يستهدفون من خلاله تسويق أهم المواهب وبيع وشراء اللاعبين في الميركاتو، وفقا لصحيفة "ذا أتلتيك".

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المشكلة الأخرى التي تعرقل صفقات وست هام هي رغبة المدير الفني في الاعتماد على أسماء إنجليزية واعدة في الموسم المقبل، بينما يرى المدير الرياضي ضرورة البحث في القارة الأوروبية عن لاعبين جدد لوست هام.