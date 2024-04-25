إعلامي يقدم الدليل .. كريستيانو رونالدو يبرئ الهلال ويكشف كذبة "اللوبي الأزرق"

رد بـ"الدليل" على الاتهامات ضد نادي الهلال..

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قدّم الإعلامي الرياضي فهد الروقي، دليل "براءة" نادي الهلال السعودي، من الاتهامات التي توجه إليه، بـ"السيطرة" على اللجان الرياضية في المملكة.

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العديد من الإعلاميين والمسؤولين واللاعبين السابقين، زعموا بأن نادي الهلال، يتحكم في اللجان الرياضة المختلفة، أو فيما يُعرف باسم "اللوبي الأزرق".

الروقي رد على هذه المزاعم، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لـ"اعتداء" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على المدافع الهلالي علي البليهي، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024.

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وعلق الإعلامي الرياضي على هذا المقطع؛ قائلًا: "الفعل استوجب (بطاقة حمراء).. الحكم يدوّن في تقريره (فعل مشين).. لجنة الانضباط تطلب (إفادة) اللاعب من خلال ناديه".

وأشار الروقي إلى أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في لقطة رونالدو، متوقعًا في نفس الوقت أن لا يصدر أي قرار مستقبلي.

وسخر فهد الروقي في ختام تغريدته، من الاتهامات الموجهة إلى نادي الهلال؛ بالقول: "يا أخي (اللوبي الأزرق) يا أخي".

جدير بالذكر أن رونالدو غاب عن مباراة النصر والفيحاء، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب حصوله على "طرد" في مواجهة الهلال؛ وإذا صدر ضده قرار من الانضباط بـ"السلوك المشين"؛ سيغيب عن لقاء الخليج في الأسبوع 29 أيضًا، والمقرر يوم السبت القادم، أما إذا لم يصدر أي قرار من اللجنة ضده، سيلعب بشكل طبيعي.

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