إعلامي اتحادي مستاءً: ما يفعله رومارينيو في كل موسم غير مقبول ويجب محاسبته!

روما محل تساؤلات الكثيرين حاليًا، بل وفي كل موسم، رغم قوة تأثيره في الاتحاد!

لم يعد هناك أي مجال للتخاذل في الأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي من ناحية لاعبي الاتحاد، وهو ما دفع الإعلامي الرياضي الاتحادي عبد الله فلاته، لتحذير اللاعبين، ومناشدة الإدارة بشأن المحترف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا تحديدًا.

العميد يتصدر جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة، وأمامنا ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وقال فلاته، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "التوتر الذي رأيته على لاعبي الاتحاد أمام الهلال في الشوط الثاني شاهدته العام الماضي، جروهي حارس كبير، حارس منتخب البرازيل، حجازي قادم من الدوري الإنجليزي، لولا توتره لما دخل مع الكرة داخل الشباك، حجازي، روما، جروهي، حمد الله أتمناهم أن يكونوا مختلفين تحت الضغط".

وأضاف: "كنت أتمنى من المدرب أن يخرج روما أول لاعب أمام الهلال، كي يحاسب نفسه ويستعيد مستواه، أتمنى أن يكون هناك حل جذري للتوتر الذي رأيته أمام الهلال، وقتها سيكون الاتحاد قادرًا على الحسم، هذا موسم الاتحاد، ولا مجال لأي توتر، اللاعبون أصحاب خبرة، غير مقبول أن يغيب روما بهذا الشكل في نهاية كل موسم، لا بد أن يجتمع به المسؤولون، هو نجم مؤثر للغاية، كذلك حمد الله يطيح بالكرة في السماء أمام المرمى أكثر من مرة".

جدير بالذكر أن الفارق بين الاتحاد والنصر تقلص من خمس لثلاث نقاط إثر تعادل العميد أمام الهلال بثنائية لكل منهما، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ27، بينما انتصر العالمي أمام الطائي بثنائية نظيفة.