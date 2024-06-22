قبل إعادة الانتخابات .. الكشف عن القوائم المرشحة في سباق الأهلي!

الأهلي يعيد فتح باب الترشح للانتخابات الأحد..

يشهد النادي الأهلي، عودة انتخابات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتقرر استبعاد القوائم الثلاث المرشحة في انتخابات الجمعية العمومية للأهلي، التي كانت مقررة يوم 20 يونيو الجاري، برئاسة كل من أحمد جنة وخالد العيسى، وقبلهما قائمة أحمد الحصيني التي تم استبعادها بسبب عدم توفر شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية.

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إعادة الانتخابات على مقاعد مجلس إدارة الأهلي، ستشهد مشاركة القوائم الثلاث ذاتها، التي ترشحت خلال الفترة الأولى.

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ومن المنتظر أن يعقد أحمد الحصيني، اجتماعًا الأحد، مع أعضاء قائمته؛ حيث سيتم إضافة اسم أو اثنين، لدراسة الملف قانونيًا بشكل كامل قبل رفعه إلى وزارة الرياضة الإثنين.

وتأجلت الجمعية العمومية للأهلي، بسبب الطعون التي تسببت في استبعاد قائمتي المرشحين خالد العيسى وأحمد جنة، علمًا بأن العيسى الذي ترأس مؤسسة الأهلي في العمومية السابقة، يتصدر قائمة مكونة من 154 عضو تملك حق التصويت وانتخاب الرئيس الجديد في النادي، ويمتلك 46 ألف صوت.