إضافة قوية للهجوم .. تفاصيل محاولة ليفربول الجريئة لخطف نجم نيوكاسل!

مدافع الريدز كان سيدخل في صفقة تبادلية

حاول نادي ليفربول الإنجليزي، إتمام التعاقد مع أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن الصفقة تعثرت وأصبحت قريبة من الفشل.

جوردون انضم لنيوكاسل قادمًا من إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 45 مليون يورو، وظهر بمستويات مميزة تحت قيادة المدرب إيدي هاو، مما لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة في إنجلترا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن نيوكاسل كان مستعدًا للتخلي عن جوردون بعد موسم واحد فقط على انتقاله للفريق، وذلك من أجل تحقيق الموازنة اللازمة لتفادي أي مشكلة محتملة تخص خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وأشارت إلى أن ليفربول كان قريبًا من التوصل لاتفاق لضم صاحب الـ23 سنة، لكن المفاوضات تعثرت، وسط تأكيدات حول تقلص الفرص في عودة الأمور للحياة مرة أخرى، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى أنفيلد للعمل مع المدرب الهولندي آرني سلوت، رغم استعداد نيوكاسل للبيع.

وقالت الصحيفة إن المدافع الشاب جاريل كوانساه، كان جزءًا من صفقة تبادلية بين الطرفين، ولكن إدارة ليفربول كانت ترفض التخلي عنه مقابل ضم جوردون.

يذكر أن جوردون شارك في 48 مباراة مع نيوكاسل الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 11 بكل البطولات، مما جعل المدرب جاريث ساوثجيت يستعين به بقائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في يورو 2024، ولكنه لم يظهر سوى لدقيقة واحدة فقط أمام سلوفينيا بدور المجموعات.