إصابته لم تمنعه .. رد فعل غير متوقع من الخليفي بعد تعثر باريس أمام نيوكاسل

ناصر الخليفي اجتمع مع لاعبي باريس سان جيرمان عقب التعادل مع نيوكاسل...

اجتمع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مع لاعبي فريقه عقب تعادل الفريق الفرنسي، أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، ليزداد موقف الفريق غموضًا في المسابقة.

وتعادل باريس سان جيرمان، أمام نيوكاسل بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، ليرتفع رصيد الفريق الفرنسي، إلى سبع نقاط في المركز الثاني من المجموعة.

وعانى الخليفي، في الفترة القادمة من إصابة في ركبته اليمنى أثناء مشاركته في إحدى مباريات البادل في الدوحة، ليعود الخليفي من جديد ويتواجد مع فريقه في حديقة الأمراء، بجوار كبار الشخصيات الأوروبية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي اجتمع مع لاعبي فريقه عقب المباراة في غرفة خلع الملابس، وتجاهل المشاكل التي يعاني منها بسبب إصابته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي، الذي اشتهر بغضبه وشخصيته القوية، لم يضرب الطاولة بقبضة يده، بل على العكس وجه كلمات التشجيع للاعبيه خاصة للاعبين الشباب وحثهم على بذل المزيد من الجهد وحسم التأهل في المباراة القادمة.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، يوم الأربعاء 13 ديسمبر، ويحتاج الفريق الباريسي، إلى الفوز للوصول إلى دور الـ 16 من البطولة.