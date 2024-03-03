"إصابة نجم الوسط".. ضربة موجعة لتشافي في موقعة بيلباو!

هل يلحق بموقعة نابولي؟

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة خلال مواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0)، تعرض نجم وسط برشلونة فرينكي دي يونج للإصابة، خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي بيلباو في الدقيقة 26.

لم يستطع دي يونج إكمال المباراة، ما دفع تشافي لإخراجه والاستعانة بلاعب الفريق الشاب فيرمين لوبيز.

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وتعد إصابة دي يونج بمثابة كابوس للفريق الكتالوني الذي يغيب عن صفوفه نجم الوسط جافي لنهاية الموسم، بينما يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلون يعول على دي يونج في مواجهة بيلباو، من أجل تضييق الخناق على ريال مدريد متصدر الليجا، والذي تعادل أمس السبت مع فالنسيا (2-2)، ليبتعد عن الفريق الكتالوني بفارق 9 نقاط.