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إصابة نجم النصر .. ومعلومة ترعب الجماهير بخسارة 3 نقاط جديدة أمام التعاون

أحمد فرهود
Al Nassr - Luis CastroAl Nassr Twitter
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ماذا يحدث قبل صافرة بداية مباراة النصر والتعاون

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر كان قد سقط في مباراته الأولى، بمسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بهدف مقابل اثنين، في الدمام.

وشهد تشكيل العالمي أمام سكري القصيم، غياب مفاجئ للظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، المنضم إلى الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث لم يتواجد حتى على دكة البدلاء.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن غياب تيليس؛ يأتي بسبب معاناته من الإصابة.

على جانب آخر.. ذكر الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، معلومة خطيرة، قبل انطلاق مباراة النصر والتعاون، في الجولة الثانية من الدوري، قد تؤدي إلى خسارة 3 نقاط جديدة؛ حسب تلميحاته.

وأشار القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن حكم تقنية الفيديو "فار"، في لقاء الفريق النصراوي أمام التعاون؛ هو ممدوح الشهدان.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الشهدان؛ كان متواجدًا في عرفة "الفار"، بإحدى مباريات النصر والهلال؛ حيث تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة للنجم المخضرم عمر هوساوي، مدافع العالمي وقتها، بعد خطأ على البرازيلي كارلوس إدواردو.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77509كريم بنزيما
  • 7798خاليدو كوليبالي
  • 12739روبرتو فيرمينو
  • 6049نجولو كانتي
  • 14320مارسيلو بروزوفيتش
  • 28007صفقة أخرى
146422 الأصوات

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