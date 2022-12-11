إصابة لابورتي قد تمنح راموس "قبلة الحياة" في كأس العالم

إصابة مُروعة للمدافع الإسباني

تعرض أيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي، لإصابة مُروعة بعد يوم واحد فقط من الاستدعاء لقائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم.

لابورتي شارك في هزيمة سيتي أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدافع الإسباني سقط في بداية الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس، وعاد إلى أرض ملعب الاتحاد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

ورغم عودته وقيامه بربط رأسه بعد النزول، إلا أن الشكوك ظهرت حول جاهزية اللاعب من أجل المشاركة في مونديال قطر مع منتخب بلاده.

وفي حالة عدم جاهزيته، قد يفتح ذلك الباب أمام قيام لويس إنريكي مدرب إسبانيا، باستدعاء سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بدلًا منه بقائمة الفريق.

يذكر أن إسبانيا تقع في المجموعة الخامسة من المونديال، حيث تلعب مع كل من اليابان وكوستاريكا وألمانيا.