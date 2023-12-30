إصابة في رأس نجم الوسط .. مصائب برشلونة لا تنتهي

إصابة جديدة في صفوف برشلونة...

استمرت معاناة برشلونة، مع إصابات لاعبي وسط الفريق هذا الموسم، بعدما تعرض إلكاي جوندوجان إلى إصابة في رأسه، خلال مران الفريق صباح اليوم السبت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 33 عامًا، تعرض إلى إصابة بسيطة في الرأس أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرح جوندوجان كان سطحيًا وتطلب غرزتين، وأكدت الصحيفة أن الإصابة لن تعيق اللاعب عن المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام لاس بالماس.

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ويستعد برشلونة، لمواجهة لاس بالماس في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، يوم الرابع من يناير القادم.

وتسببت الضربة التي تلقاها جوندوجان في رأسه، إلى حدوث جرح طفيف ونزيف أدى إلى نقله المستشفى، وقام الأطباء بخياطة الجرح مع بعض الغرز.