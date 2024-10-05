بعد الإصابة الصعبة.. سلوت يفزع جماهير ليفربول بشأن أليسون بيكر!

ماذا قال مدرب الريدز؟

تعرض البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول لإصابة خطيرة خلال مواجهة كريستال بالاس التي حسمها الريدز بهدف نظيف اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثناء تشتيت إحدى الكرات في الدقيقة 74، شعر أليسون بإصابة في الساق، ليسقط على الأرض ويطلب تدخل الجهاز الطبي.

فشل أطباء ليفربول في تسكين آلام حارس ليفربول، ما دفع المدرب أرني سلوت لاستبداله بالحارس فينيسلاف جاروس في الدقيقة 79.

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وشوهد أليسون بيكر يضع يديه على العضلة الخلفية عقب مغادرته للملعب والجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال سلوت في مقابلة صحفية عقب المباراة: "لسوء الحظ لن يكون معنا في المباريات القليلة المقبلة على ما أفترض، بعد الطريقة التي خرج بها من الملعب".

ويخشى كثيرون أن تكون إصابة أليسون مرتبطة بأوتار الركبة، حيث سيغيب مباريات عديدة عن ليفربول، الذي يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة (من 6 انتصارات وهزيمة).