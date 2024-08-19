إصابة خطيرة في الرأس.. نجم توتنهام يرعب جماهير الدوري الإنجليزي

رعب في ملعب مباراة توتنهام وليستر سيتي...

شهد ملعب مباراة توتنهام وليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي إصابة قوية في الرأس لأحد نجوم الفريق اللندني.

وحل توتنهام، ضيفًا على ليستر سيتي، في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقبل نهاية المباراة بحوالي 20 دقيقة سقط رودريجو بينتاكور، على رأسه وارتطم في الأرض بقوة بعد ارتقاء في كرة ركنية، وسط حالة قلق لكل من في الملعب، وتدخل الطاقم الطبي لمحاولة إسعاف اللاعب.

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وتلقى اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، الإسعافات اللازمة وغادر ملعب المباراة على نقالة وسط تصفيق من الجماهير، وشارك بدلًا من آرشي جاراي، في الدقيقة 78.

وبحسب التقارير الصحفية فإن حالة اللاعب الصحية استقرت واستعاد وعيه بالكامل وتواصل مع من حوله، ولكنه سيخضع للمزيد من الفحوصات لتقييم حالته بشكل أدق.