إصابة جديدة بعد الكلاسيكو .. دي يونج يغيب عن الواجب الوطني بسبب برشلونة!

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن إصابة النجم فرينكي دي يونج لاعب وسط المنتخب الأول وزميله ستيفن بيرجوين.
جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الهولندي عبر حسابه في موقع "تويتر"، وتمنى خلاله الشفاء للثنائي والعودة في أسرع وقت ممكن.
وأعلن كذلك أنه سيتم استبدال دي يونج وبيرجوين بالثنائي ونيل مالين نجم بوروسيا دورتنموند وجوي فييرمان لاعب بي إس في آيندهوفن
وكان دي يونج عنصرًا أساسيًا في فوز برشلونة الهام بمباراة الكلاسيكو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ولا يعد هو الوحيد الذي أصيب عقب المباراة، حيث أصيب أيضًا زميله رونالد أراوخو.
جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي يستعد لمواجهة فرنسا في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يوم الجمعة، قبل أن يعود ويلعب أمام جبل طارق في الجولة الثانية يوم الإثنين.
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