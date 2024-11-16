فيديو | بقدم تنزف الدماء .. ميتروفيتش يثير الذعر بين جماهير الهلال

هجوم الزعيم لا يتحمل ضربة أخرى

تسبب الصربي أليكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، في قلق لدى جماهير الزعيم بعد استبداله خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وأهدر ميتروفيتش ركلة جزاء خلال تعادل منتخب صربيا أمام سويسر (1-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وعقب اللقاء تواجد المهاجم الصربي في المنطقة المختلطة لإجراء مقابلة تلفزيونية، وأظهرت الكاميرات قدمه وهي تنزف من موضع الإصابة، مما أثار قلق جماهير الهلال.

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وكان ميتروفيتش قد خرج بديلًا في المباراة أمام سويسرا بالدقيقة 90، بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم ليشارك بديله ماكسيموفيتش، بينما لما يعلن المنتخب الصربي عن تفاصيل الإصابة حتى الآن.

ولا يحتمل فريق الهلال أي إصابات خصوصًا في الخط الهجومي، الذي يفتقد النجم سالم الدوسري والبرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب إصابات مختلفة.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب صربيا مباراة قوية أمام الدنمارك، مساء الإثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.ويتصدر ميتروفيتش ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، متقدمًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة.