إصابة وأولمبياد .. ظروف برشلونة تمنح إينيجو مارتينيز فرصة ذهبية للبقاء!

المؤشرات كلها تسير نحو استمراره مع النادي الكتالوني

يتطلع إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة إلى حياة جديدة داخل النادي الكتالوني، بعدما كان مرشحًا للرحيل عنه بعد عام واحد فقط من التوقيع له.

مارتينيز انضم لبرشلونة بالمجان من أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية تمديد العقد إلى موسمين، لو نجح النادي في تسجيله بشكل طبيعي في حالة تسوية وضعه الاقتصادي.

موقع "ريليفو" قال إن برشلونة ملزم بدفع 100% من راتبه لو لم يتم تسجيله، ولكنه في الوقت الحالي يقاتل ويفعل كل لديه من أجل استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية لإقناع المدرب الجديد هانز فليك بقدراته.

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ويمتلك برشلونة حاليًا سبعة مدافعين في قائمته، وهم : إينيجو، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، جول كوندي، إريك جارسيا وكليمون لونجليه.

كوندي على الأرجح سيلعب كظهير أيمن، كما توجد هناك شكوك حول مستقبل إريك جارسيا، ولا يمكن احتساب لونجليه الذي سيرحل بنسبة كبيرة، كما أن أراوخو يعاني من إصابة ستبعده عن بداية الموسم.

وأما بالنسبة لكوبارسي فمن المقرر أن يذهب إلى باريس للمشاركة مع المنتخب الأولمبي الإسباني في دورة الألعاب الأوروبية، مما يجعل كل الأمور ممهدة لتواجد كريستنسن بجوار إينيجو في خط الدفاع، لذلك يريد الأخير استغلال هذه الفرصة.

جدير بالذكر أن إينيجو ظهر بشكل جيد مع برشلونة ببعض الفترات الموسم الماضي، ولكنه تعرض لإصابة قوية بنهاية العام تسبت في إبعاده عن قائمة إسبانيا ليورو 2024.